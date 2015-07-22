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3617 طالبًا تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

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3617 طالبًا تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي 3617 طالبًا تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي

أعلن، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الانتهاء من اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات التربية النوعية (فنية – موسيقية)، والتربية الرياضية والتمريض والفنون الجميلة والسياحة والفنادق.

وأضاف الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بتلك الكليات حوالي 3617 طالب وطالبة حيث بلغ عدد الطلاب اللائقين 3100 والغير لائقين 517.

وصرح الدكتور احمد كمال نصاري عميد كلية التربية الرياضية، انه تقدم لاختبارات القدرات بالكلية 1180 طالب و 284 طالبة وكان عدد اللائقين 1133 والغير لائقين 331، وأضاف الدكتور مصطفى أحمد علي عميد كلية التربية النوعية، انه تقدم لقسم الفنية عدد 979 اجتاز الاختبارات منهم 849 طالب وطالبة و غير اللائقين كان عددهم 30 من الطلاب المتقدمين وتقدم لاختبارات الموسيقية عدد 587 طالب وطالبة بواقع 431 لائق و 156 غير لائق، وأضافت الدكتور نادية عبد الله عميد كلية التمريض، ان عدد الطلاب الذين تقدموا لاختبارات القدرات بالكلية 163 اجتازوا جميعاً الاختبارات المقررة، وأضاف الدكتور محمد أحمد عرابي عميد كلية الفنون الجميلة ان جميع الطلاب المتقدمين بإجمالي 451 طالب وطالبة اجتازوا اختبارات قدرات الكلية، كما صرح الدكتور صالح عبد المعطي عميد كلية السياحة والفنادق انه تقدم عدد 73 طالب وطالبة لاختبارات كلية السياحة والفنادق اجتازوا جميعاً الاختبارات المقررة بالكلية.

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