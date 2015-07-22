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رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود «الإمارات» في فتح مطار عدن

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رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود «الإمارات» في فتح مطار عدن رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود «الإمارات» في فتح مطار عدن

أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي

أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، بجهود الفريق الفني الإماراتي والهمم العالية التي عملت في فتح مطار «عدن» اليمني خلال 24 ساعة بعد استعادته الأسبوع الماضي من قبل «المقاومة الشعبية» اليمنية.

وقال «الجروان» إن فتح المطار يأتي استكماًلا للتقدم الذي تحرزه قوى «التحالف» العربية والمقاومة الشعبية في اليمن الأمر الذي يبشر بالخير من أجل المزيد من السيطرة على الأرض واستتباب الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة وخير الشعب اليمني الغالي والعزيز على كافة الشعب العربي.

ودعا الجروان إلى الاستفادة من فتح مطار عدن من أجل ايصال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية عاجلة وإغاثة للشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب التي تشنها «مليشيات الحوثي» على اليمنيين، داعيًا الأمة العربية كافة والأيادي الخيرة أن لا تدخر جهدًا في دعم اليمن والشعب اليمني الشقيق حتى ينتصر اليمن على اعداءه ويعود قويًا آمنًا مستقرًا سعيدًا بإذن الله تعالى.

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