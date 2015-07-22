إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة الناريه بسبب معاكسة فتاة بالمنيا‎

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة الناريه بسبب معاكسة فتاة بملوي بالمنيا.

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير امن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ملوي، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة ناريه بشارع الحلاجة التابع لدائرة القسم بين – طرف أول – ناصر . ع . ع مصاب برش خرطوش بالرقبه، ومحمد . ع . ف مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، – وطرف ثاني – جلال . ى . ش 40 سنة سائق، وشقيقه حسين ( جاري ضبطه ) بسبب معاكسة شقيقة الطرف الثاني، كما نتج اصابة محمد إبراهيم برش باليد اليسرى، أثناء مرورة عرضاً وبسؤال المصابين ايدوا ما جاء بالتحريات، تم تحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق .