«شكري» يتوجه إلى السعودية والإمارات للتنسيق والتشاور حول العديد من الملفات الإقليمية

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلي المملكة العربية السعودية خلال ساعات مساء اليوم، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر والمتواصل بين مصر والمملكة العربية السعودية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والتشاور حول العديد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري سيلتقي مساء اليوم وفور وصوله إلى جدة بكل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير، وذلك في لقاء مشترك، كما سيعقد «شكري» غدًا جلسة مباحثات رسمية مع الوزير عادل الجبير بمشاركة وفدي البلدين.

وقال «عبد العاطي» إن مباحثات شكري في جدة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتضامن القائم والتنسيق والتشاور المتواصل لوضع رؤية مشتركة علي المستويين الإقليمي والدولي وسبل التعامل مع الأوضاع والتهديدات والمخاطر القائمة في المنطقة، وبما يزيد من تدعيم لأواصر التآخي بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا بأنه سيتم التشاور حول الأوضاع في اليمن في ظل التطورات السياسية والأمنية هناك وموقف البلدين الموحد الداعم للشرعية هناك، والتشاور حول الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في كل من العراق وليبيا، فضلًا عن الجهود المشتركة لمحاربة خطر الإرهاب المتنامي في المنطقة العربية.

أضاف المتحدث، أن الوزير سوف يتوجه فور انتهاء زيارته للملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإجراء مباحثات رسمية مع وزير الخارجية عبد الله بن زايد، حيث سيتم تناول سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين.