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أرقام في الجول- لماذا تألق باسم علي في القمة؟ دقة التمريرات وعدم فقدان الكرة

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أرقام في الجول- لماذا تألق باسم علي في القمة؟ دقة التمريرات وعدم فقدان الكرة أرقام في الجول- لماذا تألق باسم علي في القمة؟ دقة التمريرات وعدم فقدان الكرة

يتمنى محمود عبد المنعم "كهربا" نجم إنبي الدولي، أن ينهي النادي البترولي اتفاقاته سريعا مع الزمالك بشأن انتقاله. من أجل المشاركة مع الفريق الأبيض في كأس الكونفدرالية.

وأرسل إنبي موافقته للزمالك على التفاوض بشأن كهربا، ولايزال ينتظر رأي الجهاز الفني في الاستغناء عن أحمد رفعت.

وقال كهربا لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "أشكر إدارة إنبي على الموافقة على رحيلي، والأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات".

وتابع "ننتظر الاتفاق مع الأمور المادية فقط، وأتوقع أن يتم حسم الأمور خلال 72 ساعة".

وأكمل "أتمنى أن ينتهي الاتفاق سريعا، من أجل قيدي إفريقيا والمشاركة مع الزمالك في الكونفدرالية".

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