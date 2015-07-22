البدري يتحدث لـ في الجول عن الكسل الذي سيتخلص منه صالح جمعة في الأهلي.. وميزة خاصة

ما الذي يستفيده الأهلي من ضم صالح جمعة، والعكس؟ هذا السؤال وجهه FilGoal.com لحسام البدري مدرب منتخب مصر الأوليمبي.

البدري مدرب الأهلي السابق يقود صالح جمعة مع منتخب مصر الأوليمبي، وكان السؤال له عن انتقال اللاعب إلى الفريق الأحمر عقب منافسة مع الزمالك.

وقال البدري لـFilGoal.com: "لن يجد صالح جمعة الأمور بسيطة في الأهلي أو الطريق ممهد للتشكيل الأساسي، سيجد منافسة صعبة ليلعب أساسيا".

وتابع "طبعا الأهلي المستفيد الأكبر من التنافسية بين اللاعبين. ولكن صالح سيستفيد في تطوير مستواه لو استغل هذا التنافس لصالحه".

وأكمل "اللعب للأهلي مختلف. وصالح يمتلك فرصة للتخلص من سمعة الكسل".

ميزة خاصة

وأشار البدري إلى أن صالح جمعة يمتلك ميزة، يجب على الأهلي استغلالها في الموسم المقبل.

وأوضح "صالح جمعة لاعب قادر على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب. ربما الأهلي تعاقد معه ليلعب كإرتكاز، ولكنه مميز أيضا في صناعة الألعاب".

وواصل متما "هذا معناه أن الأهلي لو اعتمد عليه كصانع ألعاب سيمتلك لاعبا قادر على تقديم أدوار دفاعية في هذا المركز. وإذا اعتمد عليه كإرتكاز سيشارك في صناعة الفريق".