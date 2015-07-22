مش مرة وهتعدى..خدعوك فقالوا: الحشيش والبانجو لا يسببان الإدمان

هناك أفكار خاطئة بدأت تظهر فى المجتمع المصرى يبرر بها الشباب تناول المخدرات فى وضح النهار وأمام الناس وفى الشوارع بدون خجل أو خوف وأيضا أمام الأهل، ويبرر الأب أو الأم ذلك بأن ابنهما فى أزمة وأنه يلجأ لهذه المخدرات لفترة وحتعدى وسوف لا يعود إليها مرة أخرى، فهل فعلا هذه المخدرات لا تسبب الإدمان ويمكن تناولها وتكون "مرة وحتعدى؟".

تؤكد الدكتورة دينا إبراهيم استشارى الطب النفسى بطب عين شمس أن من الأفكار الخاطئة المنتشرة عن المخدرات أن هناك بعض أنواع من المخدرات مقبولة اجتماعيا فى بعض المستويات الاجتماعية مثل الحشيش، حيث إن بعض الناس تعتبره ليس ضمن المخدرات أو لا يسبب الإدمان.

وأشارت أن الإحساس بالسعادة يؤدى إلى ارتفاع الدوبامين فى المخ والحشيش ليس له أعراض انسحاب جسمانية ولكن له تأثير على المخ، وبالتالى يسبب الإدمان، كما أنه يسبب بعض الأمراض النفسية ويمكن أن تكون غير معروفة لدى البعض رغم أضراره على المخ، وبالتالى فهم يقبلون أن يأخذونه، وخصوصا فى المناطق الشعبية فيسمح بتناوله علنا فى الأفراح والأعياد والمناسبات ويمكن أثناء فسحة أو خروجة أو آخر الأسبوع فى المصيف.

وأوضحت أن بعض الناس كانوا فى فترة من الفترات يدخنون الحشيش فى حفلات أم كلثوم فى المقاهى خلال سماع صوتها فى الراديو، وذلك لجهلهم بأضراره وعدم معرفتهم تأثيره على المخ فى تلك الفترة.

وقالت إن هذه هى نفس الثقافة الموجودة لعدم فهم الحشيش على الجسم ولفترات طويلة على خلايا المخ، موضحة أن الحشيش يسبب ضمورا فى خلايا المخ ويؤدى إلى الإدمان.

وأشارت أن بعض الناس يتناولون الترامادول باعتباره منشطا وخصوصا العمال ويستخدمونه من أجل العلاقة الزوجية، ولكن يتم إدمانه وكل هذه المواد مخدرات فلا يمكن إيقافها بعد تناولها، حيث ينجرف الشاب فى الإدمان نتيجة عدم الوعى والجهل بطبيعية المواد المخدرة.

وقالت إن القابلية الإدمانية للحشيش أقل من المواد الأخرى، لذلك ولأنه ليس له أعراض انسحابية يأخذه البعض فى المناسبات، ولكن يمكن أن يحدث مشكلة ولا يستطيع إيقاف تناوله وبعد سنوات يحدث لهم نوبات من الهلع ويبدأ المريض الشك فى الناس الموجودة حوله ويفقد الحافز فى حياته ويصيب الشخص بالتبلد وبعض الشباب يدمون البانجو ولكن يعتبر أسوأ فى أضراره لأنه له آثار جانبية أخطر من الحشيش حيث يؤثر على الذاكرة ويؤدى إلى تلف فى خلايا المخ ويلجا الشباب لإدمان الحشيش أو البانجو لسهولة الحصول عليها وقبول بعض الفئات لتناوله دون خوف أو حرج.