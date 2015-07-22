بالفيديو.. ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج

سادت حالة من الفرح بين مؤيدى الإعلامية ريهام سعيد، فور قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وبراءتها من تهمة التعدى على مساعد مخرج المنسوبة إليها.

وردد أنصارالإعلامية ريهام سعيد هتافات: "تحيا مصر.. ومصر اليوم فى عيد.. وكلنا ريهام سعيد"؛ كما قاموا برفع أعلام مصر وارتداء تيشرتات عليها صور ريهام سعيد، فيما علت زغاريد بعض السيدات احتفالاً بالحكم.

وقامت الإعلامية ريهام سعيد بترديد هتاف "تحيا مصر" مع أنصارها فور صدور قرار المحكمة، وشاركت أنصارها الاحتفال ببراءتها.

- براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة الاعتداء بالضرب على مساعد مخرج