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بالفيديو.. ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج

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بالفيديو.. ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج بالفيديو.. ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج
سادت حالة من الفرح بين مؤيدى الإعلامية ريهام سعيد، فور قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وبراءتها من تهمة التعدى على مساعد مخرج المنسوبة إليها.

وردد أنصارالإعلامية ريهام سعيد هتافات: "تحيا .. ومصر اليوم فى عيد.. وكلنا ريهام سعيد"؛ كما قاموا برفع أعلام مصر وارتداء تيشرتات عليها صور ريهام سعيد، فيما علت زغاريد بعض السيدات احتفالاً بالحكم.

وقامت الإعلامية ريهام سعيد بترديد هتاف "تحيا مصر" مع أنصارها فور صدور قرار المحكمة، وشاركت أنصارها الاحتفال ببراءتها.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

- براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة الاعتداء بالضرب على مساعد مخرج

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مصر 365

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