بالأسماء.. أبرز من طالتهم حركة ترقيات وتنقلات وزارة الداخلية

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، منذ قليل، حركة الترقيات والتنقلات وشملت نقل اللواء حسين هاشم من مساعد الوزير لقطاع الحركات والتأمين إلى مساعد الوزير لقطاع الرعايا الاجتماعية، ونقل اللواء عبد الفتاح عثمان من مساعد الوزير لمديرتى أمن دمياط وكفر الشيخ إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء أمير طه من نائب رئيس قطاع الشئون القانونية إلى مساعد الوزير لمنطقة القناة اعتبارًا من 22 أغسطس، واللواء محمد الشرقاوى من مدير أمن الإسكندرية إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، ونقل اللواء عنانى حمودة من مدير أمن مطروح إلى مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء شريف حنفى من مدير الإدارة العامة لشئون المجندين إلى مساعد الوزير لقطاع المنافذ، واللواء عادل أيوب من مدير أمن قنا إلى مساعد الوزير بمنطقة جنوب الصعيد.

كما شملت حركة التنقلات نقل اللواء محمد خالد يوسف من مساعد الوزير لمديرتى أمن أسيوط والمنيا إلى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أحمد راشد من مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية إلى مساعد الوزير لقطاع الحركات والتأمين، واللواء صلاح الدين كامل مدير الإدارة العامة للمعلومات والوثائق إلى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

وشملت الحركة نقل اللواء أكرم عريان من مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية إلى مساعد الوزير لقطاع مؤسسات الشرطة، واللواء خالد متولى من أكاديمية الشرطة إلى مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء عبد العظيم زغلول من مدير أمن القليوبية إلى مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء صلاح حرب من مدير إدارة عامة لقطاع الأمن المركزى إلى مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.