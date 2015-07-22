بالفيديو..لحظة خروج برديس وشاكيرا من نيابة العجوزة

رصدت كاميرا اليوم السابع لحظة خروج كلاً من الراقصة برديس والمطربة شاكيرا من نيابة شمال الجيزة، بعد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وإشراف أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس الراقصة برديس والمطربة شاكيرا 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة والفعل الفاضح.

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