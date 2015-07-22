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بالفيديو..لحظة خروج برديس وشاكيرا من نيابة العجوزة

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بالفيديو..لحظة خروج برديس وشاكيرا من نيابة العجوزة بالفيديو..لحظة خروج برديس وشاكيرا من نيابة العجوزة
رصدت كاميرا اليوم السابع لحظة خروج كلاً من الراقصة برديس والمطربة شاكيرا من نيابة شمال الجيزة، بعد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وإشراف أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس الراقصة برديس والمطربة شاكيرا 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة والفعل الفاضح.

- عقب حبس بطلة كليب "سيب إيدى".. بلاغان يتهمان شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق.. النيابة تطلب تحريات الآداب وصحيفة الحالة الجنائية.. ومقدم البلاغ: "الكمون" و"ياواد ياتقيل" بهما إيحاءات تنشر الرذيلة

- النيابة تطلب تحريات "الآداب"حول اتهام شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق

- بالصور.. القبض على الراقصتين شاكيرا وبراديس بتهمة التحريض على الفسق

- نيابة العجوزة تحقق مع "براديس" و"شاكيرا" لاتهامهما بالتحريض على الفسق

- بالصور.. تفاصيل ضبط الراقصتين "شاكيرا" و"برديس" بتهمة التحريض على الفسق.. التحريات: ما يقدماه ليس فنا وهدفه جمع المال والشهرة..وتؤكد: تصرفاتهما تساعد فى نشر العرى.. والمتهمتان:"اللى مش عاجبه ميتفرجش"

- صاحب بلاغ برديس وشاكيرا: الانفلات الأخلاقى الدافع وراء اتهامى لهما

- وصول برديس وشاكيرا نيابة العجوزة للتحقيق معهما فى التحريض على الفسق
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