بالفيديو..لحظة خروج برديس وشاكيرا من نيابة العجوزة

وقد أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وإشراف أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس الراقصة برديس والمطربة شاكيرا 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة والفعل الفاضح.
- عقب حبس بطلة كليب "سيب إيدى".. بلاغان يتهمان شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق.. النيابة تطلب تحريات الآداب وصحيفة الحالة الجنائية.. ومقدم البلاغ: "الكمون" و"ياواد ياتقيل" بهما إيحاءات تنشر الرذيلة
- النيابة تطلب تحريات "الآداب"حول اتهام شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق
- بالصور.. القبض على الراقصتين شاكيرا وبراديس بتهمة التحريض على الفسق
- نيابة العجوزة تحقق مع "براديس" و"شاكيرا" لاتهامهما بالتحريض على الفسق
- بالصور.. تفاصيل ضبط الراقصتين "شاكيرا" و"برديس" بتهمة التحريض على الفسق.. التحريات: ما يقدماه ليس فنا وهدفه جمع المال والشهرة..وتؤكد: تصرفاتهما تساعد فى نشر العرى.. والمتهمتان:"اللى مش عاجبه ميتفرجش"
- صاحب بلاغ برديس وشاكيرا: الانفلات الأخلاقى الدافع وراء اتهامى لهما
- وصول برديس وشاكيرا نيابة العجوزة للتحقيق معهما فى التحريض على الفسق
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