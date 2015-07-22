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وزير الخارجية يعتمد حركة تنقلات أعضاء الوزارة بالخارج

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وزير الخارجية يعتمد حركة تنقلات أعضاء الوزارة بالخارج وزير الخارجية يعتمد حركة تنقلات أعضاء الوزارة بالخارج
اعتمد سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، حركة تنقلات لأعضاء من وزارة الخارجية للعمل فى عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وشملت الحركة الوزير المفوض وائل حامد والمستشار ياسر فرج إلى واشنطن وعمرو الشربينى مدير شئون الامم المتحدة إلى بروكسل.

كما شملت الحركة الفريق الدبلوماسى الذى تم نقله إلى البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى ضوء عضوية فى مجلس الأمن التى ستبدأ فى يناير 2016، والذى يضم محمد الشناوى المستشار القانونى لوزير الخارجية، والمستشار طارق طايل الخبير فى موضوعات الشرق الأوسط، وشيماء الجرف الخبيرة فى الموضوعات الأفريقية.

وتضمنت حركة التنقلات كذلك نقل كل من محمد حلمى إلى طهران، وكريم عوّاد وأحمد نصار إلى باريس، والوزير المفوض إيهاب باهر الشويخى إلى المنامة، وتامر حمّاد الى الفاتيكان وطاهر بدر إلى سيدنى، وباسل صلاح إلى تونس.

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