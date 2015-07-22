ننشر حركة التنقلات الكاملة لوزارة الداخلية .. تغيير 21 مدير أمن والإبقاء على 3 فقط مع نقلهم لمديريات أخرى

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مساء اليوم “الجمعة” حركة تنقلات شملت عددا من القيادات الأمنية، وشهدت الحركة تغيير 21 مدير أمن مع الإبقاء على ثلاثة فقط مع نقلهم.

وجاءت حركة التنقلات على النحو التالي:

اللواء/ أسامة محمد الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

> اللواء/ خالد عبد الوهاب محمد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.

> اللواء/ السيد أحمد شفيق عبد الغفار مساعد الوزير لقطاع الأمن.

> اللواء/ صلاح الدين محمد فتحى حجازى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.

> اللواء/ بلال سعد عبد الحافظ سليمان مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

> اللواء/ محسن محمد اليمانى إبراهيم حماد مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة .

> اللواء/ محمد راتب إبراهيم راتب مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

> اللواء/ محمد كمال سعيد الدالى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام .

> اللواء/ هشام ممدوح مصطفى زهران مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

> اللواء/ أسامة فؤاد موسى بدير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

> اللواء/ عبد الفتاح عبد التواب عثمان مساعد الوزير لمديريتى أمن دمياط وكفر الشيخ .

> اللواء/ محمد خالد يوسف حسن هلالى مساعد الوزير لمديريتى أمن المنيا وأسيوط.

> اللواء/ طارق حسن حسانين نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

> اللواء/ حسن إبراهيم محمود السوهاجى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

> اللواء/ عادل عبد العظيم محمد إبراهيم مدير أمن قنا .

> اللواء/ خالد محمد عبد الحميد متولى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة.

> اللواء/ عبد الحميد عبد العظيم عثمان مدير أمن الغربية.

> اللواء/ خالد عبد العال عبد الحافظ نائب مدير أمن القاهرة .

> اللواء/ عبد العظيم نصر الدين محمد مدير أمن أسيوط .

> اللواء/ أحمد كامل مصطفى طايل نائب مدير أمن الجيزة .

> اللواء/ عاصم حمزة منصور مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

> اللواء/ خالد عبد الرحمن يحيى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة .

> اللواء/ محمد إسماعيل عبد العزيز قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث .

> اللواء / أمجد أمين حسنين إمام شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .​

كما شملت حركة التنقلات لمديري المصالح والإدارات العامة ومديري الأمن ترقية اللواء سعيد حسن محمد شلبي مدير أمن الدقهلية إلى مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عاطف محمد شلبي من قطاع أمن المنافذ بدرجة مدير عام إلى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هشام لطفي محمد حسن من نائب مدير أمن الإسكندرية بدرجة مدير عام إلى مدير أمن مطروح، واللواء نبيل عبد الفتاح سعد نائب مدير أمن البحيرة إلى مدير أمن الغربية، واللواء محمد عماد الدين سالم مدير الإدارة العامة بقطاع مصلحة السجون إلى مدير أمن شمال سيناء، واللواء على السعيد العزازي مدير أمن شمال سيناء إلى مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عبد الجليل عيسى نائب مدير أمن المنوفية إلى مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد مسعود الديب نائب مدير أمن الشرقية إلى مدير أمن المنوفية، واللواء ناصر العبد نائب مدير أمن مطروح إلى مدير أمن الفيوم.

وترقية اللواء عمر أحمد ناصر نائب مدير أمن الوادي الجديد إلى مدير أمن أسوان، واللواء مجدي سليمان عبد الله مدير الإدارة العامة لحماية الآداب إلى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عاصم حمزة حسن مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام إلى مدير أمن الدقهلية، واللواء خالد عبد الرحمن محمد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بأمن القاهرة إلى مدير أمن الشرقية، واللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد إلى مدير أمن دمياط، واللواء صلاح الدين حسان نائب مدير أمن الأقصر إلى مدير أمن قنا، واللواء حسن عبد الرازق سيف نائب مدير أمن المنيا إلى مدير أمن المنيا، واللواء محمد إسماعيل قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث إلى مدير أمن الوادي الجديد، واللواء أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم مساعد مدير أمن الفيوم إلى مدير أمن سوهاج، واللواء عصام الدين عثمان الحملي مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام إلى مدير أمن الأقصر، واللواء رضا عبد المجيد طبلية نائب مدير أمن بني سويف إلى مدير أمن بني سويف ، واللواء جمال موسى السيد عبد الباري وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى مدير أمن السويس، واللواء عادل تونسي فرحات رئيس قسم المباحث الجنائية لشرطة النقل والمواصلات إلى مدير أمن البحر الأحمر.