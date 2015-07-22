لو بتعانى من السمنة الموضعية.. امشى وبلاش مقليات ووجبات سريعة

السمنة الموضعية أحد الأشياء التى تؤرق كثيرًا من الأشخاص خاصة النساء، نظرًا لتعلقها بجمال المظهر الخارجى وتناسق قوام جسمها وتنسيقه، والسمنة الموضعية لا تعنى بدانة الجسم بالكامل ولكن سمنة أجزاء معينة من الجسم.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن أغلب الأشخاص يعانون من الأصابة بالسمنة الموضعية والتى لا تتعلق بزيادة وزن الجسم ككل فعلى سبيل المثال نجد سيدة جسمها يقارب الوزن المثالى ولكنها تعانى من وجود دهون موضعية بالبطن أو الأرداف.

وتستكمل د. نهى قائلة: "نلاحظ أن أغلب الأطفال لديهم دهون موضعية فى البطن نتيجة التغذية الخاطئة وتناول الأطعمة غير الصحية مثل المقليات والوجبات السريعة والبطاطس المقلية والمقرمشات والتى تمثل أحد أهم أسباب السمنة الموضعية سواء للأطفال أو الكبار".

ولذلك تنصح د.نهى قائلة: "الأشخاص الذين يعانون من وجود سمنة موضعية بضرورة اتباع نظام غذائى صحى متوازن لتخفيف الوزن ثم عمل جلسات موضعية لإذابة الدهون الموضعية من خلال أحدث تقنيات التخسيس بإتباع أجهزة الليزر البارد أو تجميد الدهون".

تتابع د. نهى قائلة: "يجب الاهتمام بممارسة رياضة المشى نظرًا لأهميتها للذين يعانون من السمنة الموضعية بأى مكان بالجسم وكذلك شرب الماء بكميات وافية للتخلص من الدهون الموضعية وعلاجها".

>