القومية للفيروسات الكبدية:السوفالدى مع الريبافيرين لعلاج الشباب من فيروس C

أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أنه خلال الدراسات الإكلينيكية التى أجريت على 100 مريض يعانون من فيروس سى فى مراحله الأولى تم تجربة استخدام عقار السوفالدى مع الريبافيرين لمدة 3 شهور فقط، بدلاً من 6 أشهر وأثبت نجاحه وفاعليته فى المرضى الشباب الذين لا يعانون من التليف.

وقال الدكتور جمال عصمت إن هؤلاء المرضى يمكن أن يطلق عليهم المرضى الذين يسهل علاجهم وهم يتميزون بثلاث مميزات إنهم لا يعانون من التليف ولم يتم علاجهم فى السابق بالإنترفيرون بالإضافة إلى أن عدد الفيروسات قليل، موضحًا أن هذه المجموعة تستجيب بالعلاج بالسوفالدى والريبافيرين فقط لمدة 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر.

وأشار إلى أننا فى حاجة إلى دراسة أوسع للتأكد من النتائج وإذا ثبت ذلك فيمكن علاج هؤلاء المرضى باستخدام السوفالدى المصرى أو الأجنبى والريبافيرين مع تقليل فترة العلاج إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 6 أشهر، هذا بالإضافة إلى تقليل تكلفة العلاج إلى النصف موضحًا أنه بإتباع هذا الأسلوب جعل فترة متابعة المريض أقل وبأعراض جانبية أقل.

وأكد أنه إذا تم تعميم هذه التوصية بعد عمل الدراسات الإكلينيكية اللازمة سيؤدى إلى علاج عدد أكبر من المرضى وخصوصًا فئة الشباب الذين لا يعانون من تليف كبد والذى لم يتم علاجهم بالإنترفيرون من قبل.

جدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية لدراسة الكبد اعتمدت العلاج بالسوفالدى والريبافيرين كوسيلة مثلى لعلاج السلالة الجينية الرابعة من فيروس سى والتى توجد فى مصر وذلك خلال التوصيات الأخيرة التى نشرت مايو 2015 موضحًا أنه بهذه الطريقة يمكن علاج عدد كبير من الشباب المصاب بفيروس سى فى المراحل الأولى من الفيروس خاصة أن الشركات المصرية انتجت السوفالدى بحيث يتم علاجهم بالعلاج الثنائى لمدة 3 شهور وبتكلفة أقل.