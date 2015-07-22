بحرية التحالف الدولى تدمر 10 زوارق للحوثيين

ذكر موقع "هنا عدن" الإخبارى أن القوات البحرية لدول التحالف دمرت عشرة زوارق محملة بالأسلحة، كانت ميليشيات الحوثيين وصالح تنوى إرسالها إلى قصر الرئاسة بالمعاشيق بمديرية كريتر بعدن، لإعادة تمركزهم هناك بعد طردهم منها.

وأوضح الموقع أن ميليشيات الحوثيين استولت على الزوارق من الصيادين فى ساحل شقرة بمحافظة أبين المجاورة لعدن، وحملتها بالأسلحة والمقاتلين ولكن بحرية التحالف دمرتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن نحو 34 من ميليشيات الحوثيين قتلوا، فجر اليوم، بعد تدمير الزوارق، وأشار الموقع إلى أن ميليشيات الحوثيين فشلت فى أول تجربة لهم عبر البحر، لاستعادة أنفاسهم عقب الهزائم المتلاحقة التى لحقتهم فى عدن وطردهم منها.