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القوات العراقية تقتل 19 من داعش فى اشتباكات متفرقة غربى بغداد

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القوات العراقية تقتل 19 من داعش فى اشتباكات متفرقة غربى بغداد القوات العراقية تقتل 19 من داعش فى اشتباكات متفرقة غربى بغداد
أفادت مصادر فى الجيش العراقى اليوم الاربعاء ان 19 من عناصر تنظيم داعش قتلوا فى اشتباكات متفرقة مع القوات العراقية فى مناطق تابعة لمحافظة الانبار العراقية 118 كم غربى بغداد.

وابلغت المصادر " ان قوة عسكرية من قيادة عمليات الجزيرة والبادية تسللت الى منطقة جبة قرب ناحية البغدادى وقامت بمهاجمة وكر لتنظيم داعش وتمكنت من قتل 15 من عناصر داعش فيما تمكنت قوات عسكرية فى مكان منفصل من قتل أربعة من عناصر داعش فى اشتباكات مسلحة فى منطقة المضيق شرقى الرمادى وفر اخرون الى منطقة جزيرة الخالدية" .

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