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وزير الدفاع الأمريكى: السعوديون يرحبون بالاتفاق النووى ويبدون بعض التحفظات

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وزير الدفاع الأمريكى: السعوديون يرحبون بالاتفاق النووى ويبدون بعض التحفظات وزير الدفاع الأمريكى: السعوديون يرحبون بالاتفاق النووى ويبدون بعض التحفظات
قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر إن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، يرحب بالاتفاق النووى الإيرانى لكنه أعرب عن تحفظات بشأن مدى فعالية تطبيقه.

والتقى كارتر بالملك سلمان وكذلك بوزير دفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء فى مدينة جدة، وأبلغ كارتر الصحفيين بعد اللقاء أن العاهل السعودى أعرب عن تحفظات بشأن كيفية التحقق من مدى التزام إيران بالاتفاق. وأعرب عن مخاوفه بخصوص آلية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية إذا انتهكت إيران الاتفاق.

وقال كارتر إن الولايات المتحدة تشارك نفس المخاوف، وتعتبر السعودية إيران خصمها الإقليمى الرئيسىي، ويساورها القلق من تنامى النفوذ الإيرانى فى اليمن وفى أماكن أخرى فى الخليج العربى .

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مصر 365

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