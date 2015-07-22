اتحاد عمال العرب يعلن تأييده لعمال سوريا ضد الإرهاب

جدد رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، تضامن الاتحاد مع عمال سوريا وتنظيمهم النقابى لمكافحة الإرهاب.

وقال معتوق، فى تقرير عن زيارة وفد الاتحاد لسوريا، إنه استعرض المشاكل العمالية التى تعانى منها الدول العربية خاصة الإرهاب وهى ليبيا واليمن والعراق وتونس، وذلك مع اتحاد عمال سوريا، وانعكاس التطورات التى تعيشها المنطقة والعالم على اقتصاداتها، وتأثير ذلك على العمال.

ومن جانبه، قال جمال القادرى، رئيس الاتحاد العام لعمال سوريا، إن عمال سوريا يعانون معاناة شديدة نتيجة الأزمة الحالية، وعبر القادرى عن أمله فى إعادة دور الاتحاد للعمال، من خلال التحامه بقواعده، واليوم يجب تجديد هذا التلاحم أكثر مما كان وبدأنا الاهتمام بأسر الشهداء، ونسعى للاهتمام بالجرحى ونسعى لتأسيس هيئة للعناية بالعمال الجرحى، وإعادة تأهيلهم للاستفادة من قدراتهم وحتى يكونوا مواطنين منتجين فاعلين فى مجتمعهم رغم ما حل بهم من إصابات.