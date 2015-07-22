أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اتحاد عمال العرب يعلن تأييده لعمال سوريا ضد الإرهاب

Google+ Print
اتحاد عمال العرب يعلن تأييده لعمال سوريا ضد الإرهاب اتحاد عمال العرب يعلن تأييده لعمال سوريا ضد الإرهاب
جدد رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، تضامن الاتحاد مع عمال سوريا وتنظيمهم النقابى لمكافحة الإرهاب.

وقال معتوق، فى تقرير عن زيارة وفد الاتحاد لسوريا، إنه استعرض المشاكل العمالية التى تعانى منها الدول العربية خاصة الإرهاب وهى ليبيا واليمن والعراق وتونس، وذلك مع اتحاد عمال سوريا، وانعكاس التطورات التى تعيشها المنطقة والعالم على اقتصاداتها، وتأثير ذلك على العمال.

ومن جانبه، قال جمال القادرى، رئيس الاتحاد العام لعمال سوريا، إن عمال سوريا يعانون معاناة شديدة نتيجة الأزمة الحالية، وعبر القادرى عن أمله فى إعادة دور الاتحاد للعمال، من خلال التحامه بقواعده، واليوم يجب تجديد هذا التلاحم أكثر مما كان وبدأنا الاهتمام بأسر الشهداء، ونسعى للاهتمام بالجرحى ونسعى لتأسيس هيئة للعناية بالعمال الجرحى، وإعادة تأهيلهم للاستفادة من قدراتهم وحتى يكونوا مواطنين منتجين فاعلين فى مجتمعهم رغم ما حل بهم من إصابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365