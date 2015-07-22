أزياء النجمات تتزين بطبعة جديدة هذا الصيف

تعود النجمات لارتداء الطبعات الموردة كل موسم صيف ولكن هذا العام ظهرت طبعة المربعات أو Gingham لتزين إطلالات النجمات وتأخذ الصدارة من الطبعات الموردة .

شاهدنا هذه الطبعة في العديد من عروض الصيف، كان منها DVF , Altuzarra و Oscar de la Renta ، وقد أعجبنا بالستايل الأنثوي الناعم الذي ظهرت به على منصات العرض، ومع انتقالها من العروض العالمية إلى إطلالات النجمات، شاهدنا العديد من التنسيقات الأنيقة والإطلالات المتنوعة بطبعة Gingham المميزة .

توحي هذه الطبعة بالطابع الكلاسيكي الناعم والأنيق، وقد طغت التنسيقات الكلاسيكية على معظم إطلالات النجمات بها، كإطلالة فريدا بينتو Freida Pinto وفانيسا هادجينز Vanessa Hudgens المستوحاة من أناقة الخمسينات، وإطلالة داكوتا جونسون

Dakota Johnson الكلاسيكية بالأبيض والأسود، بالإضافة لإطلالة اتلانتا دي كادينت Atlanta De Cadenet Taylor بستايل الستينات البسيط .

عند اختيار الإطلالة المناسبة يمكن لهذه الطبعة أن تحولك لسيدة أنيقة بإطلالة كلاسيكية ناعمة، فقد نجحت في تحويل إطلالة النجمة ريانا Rihanna التي لطالما عرفناها بأسلوبها الجريء والمختلف في ارتداء الملابس .

اختلفت تنسيقات النجمات بطبعةGingham ، فمنهنّ من ارتدتها بطريقة عملية بسيطة كالمغنية تايلر سويفتTaylor Swift ، والعارضة ميراندا كير Miranda Kerr بالإضافة للأنيقة ميروسليفا دوماMiroslava Duma ، ومنهنّ من ارتدت إطلالةً رياضيةً مريحةً كالعارضة روزي هنتنغتون Rosie Huntington التي اختارت جاكيتًا رياضيًّا جميلًا لإطلالتها.

شاهدي معنا كيف ارتدت النجمات طبعةGingham ، وأخبرينا أي طريقة نالت إعجابك وستقومين بتطبيقها.

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