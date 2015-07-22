منة شلبي تكشف لـ"سيدتي نت" عن سر نحافتها

أعربت الممثلة منة شلبي عن اندهاشها من الشائعات التي انتشرت لتؤكد أنها أجرت عمليات جراحية خاصة بإنقاص الوزن حتى تصل إلى هذا الوزن الضئيل جداً الذي لفت الأنظار أثناء مسلسلها الأخير "حارة اليهود".

وقالت منه في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت":" إن الشائعة "عبيطة" لأني منذ فترة طويلة جداً ووزني قليل. صحيح أنه نقص في آخر عمل لي وهو "حارة اليهود" لأني كنت أمرّ بحالة قلق شديد وتوتر أثناء التصوير وكنت لا أستطيع أن أتناول أي طعام حتى أن أوقات تناول الطعام في الأستوديو والجميع يأكل، كنت أنا أشرب إما قهوة أو نسكافيه. وهو ما ساهم في إنقاص وزني بهذا الشكل".

وأضافت منة أنها لن تستطيع أيضاً هذه الفترة العودة إلى طبيعتها في تناول الطعام بعد انتهاء المسلسل ونجاحه لأنها مرتبطة بتصوير فيلمها "نوارة" مع المخرجة هالة خليل والدور يقتضي منها أن تظهر نحيفة جداً لأنها تجسد شخصية بنت من منطقة شعبية تعاني الكثير في حياتها وتمرّ بعدد من المراحل الصعبة. كما أنها فتاة كادحة وكما نقول في لغتنا الدارجة بنت "متبهدلة" في الدنيا. لذا فالأجدر أن تكون الشخصية نحيفة وهو شكل توصلت إليه منة مع مخرجة العمل المزمع استئناف تصويره قريباً بعد توقف بسبب شهر رمضان وارتباطها بتصوير المسلسل.