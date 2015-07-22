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سيطرة صينية على شباك التذاكر العالمي

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سيطرة صينية على شباك التذاكر العالمي سيطرة صينية على شباك التذاكر العالمي

الأربعاء 22-07-2015 14:12

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الكرتوني الصيني Monkey King: Hero Is Back حيث حصد 22.5 مليون دولار، ودخل فيلم Ant-Man في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 56.4 مليون دولار، ودخل فيلم صيني آخر من بطولة Jean-Claude Van Damme بعنوان Jian Bing Man في المرتبة الثالثة مع 61 مليون دولار، وتراجع فيلم Minions الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 66.2 مليون دولار وسجّلت مفاجأة في المرتبة الأولى مع دخول فيلم صيني ثالث بعنوان Monster Hunt مباشرة فيها بعد أن جمع 72 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Jurassic World الى المرتبة الخامسة حيث جمع 11.4 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Inside Out الى المرتبة الرابعة مع 11.5 مليون دولار، ودخل فيلم Trainwreck في المرتبة الثالثة حيث جمع 30 مليون دولار، وتراجع فيلم Minions الى المرتبة الثانية مع 49.2 مليون دولار، ودخل فيلم Ant-Man مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 57.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Spy الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5085 أشخاص، وتراجع أيضاً فيلم Jurassic World الى المرتبة الرابعة مع 5092 مشاهد، ودخل فيلم "حياتي مبهدلة" في المرتبة الثالثة حيث شاهده 6476 شخص، ودخل أيضاً فيلم Terminator: Genisys مباشرة في المرتبة الثانية مع 20555 مشاهد، وبقي فيلم Minions في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 23353 شخص.

في ، دخل فيلم "نوم التلات" في المرتبة الخامسة حيث جمع 500 ألف جنيه، ودخل فيلم "سكّر مرّ" في المرتبة الرابعة حاصداً مليون جنيه، ودخل فيلم "حياتي مبهدلة" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 3 ملايين جنيه، ودخل أيضاً فيلم "ولاد رزق" في المرتبة الثانية مع 4 ملايين جنيه ودخل فيلم "شدّ أجزاء" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 11 مليون جنيه.

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