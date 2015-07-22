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كارمن سليمان:أعيش قصة حب ولدت بالصدفة

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كارمن سليمان:أعيش قصة حب ولدت بالصدفة كارمن سليمان:أعيش قصة حب ولدت بالصدفة

الأربعاء 22-07-2015 13:58

كشفت مطربة برنامج "أراب آيدول" كارمن سليمان أنها تعيش قصة حب حالياً مع أحد الأشخاص وذلك بعلم والدها ووالدتها.
وأضافت كارمن أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج"معكم"عبر فضائية سي بي سي أن قصتها بدأت بالصدفة، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل موضحة أن الارتباط الرسمي سيكون قريباً.
على الجانب الآخر أوضحت ورداً على تساؤل حول سبب انخفاض وزنها بالشكل الذي بدت عليه قائلة إن وزنها 43 كيلوجراماً بعد أن كان 46 حيث انخفض ثلاثة كيلوجرامات بسبب حالة القلق والتوتر الذي تعيش فيه مثلها مثل أي فنان خاصة ممن يتخرجون من برامج اكتشاف المواهب.

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سيدتي