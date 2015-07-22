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الموت يغيّب الممثل توم بيرد عن 50 عاماً

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الأربعاء 22-07-2015 15:27

توفي الممثل البريطاني Tom Beard، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ 50 عاماً.
وأكدت Rebecca Blond، مديرة أعمال Tom ، وفاة الممثل بعد معاناته من مرض السرطان، الذي تمّ تشخيصه في أوائل شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت Rebecca: "كان بالفعل رجلاً مجيداً، وممثلاً رائعاً، وسوف نفتقده كثيراً".
Tom بدأ مسيرته الفنية عام 1994، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي لاقت نجاحات عالمية ومحلية، وكان من آخر أعماله الفيلم الرومانسي الكوميدي " Salmon Fishing in the Yemen ".
يشار إلى أنه فور إعلان خبر وفاة النجم اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم التعزية والحديث عن الممثل وصفاته المميزة.
يذكر أن الممثل Tom Beard متزوج ولديه طفلان.
 

 

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