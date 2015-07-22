شاهدوا بالصور كيف أمضى نجوم تركيا إجازة عيد الفطر

في كل عيد يختار نجوم تركيا وسيلتهم الخاصة لتمضية إجازة العيد مع عائلاتهم أو أصدقائهم. في العام الفائت، فضّل عدد كبير منهم قضاء إجازة العيد خارج تركيا. لكنهم في عيد الفطر المبارك، في عام 2015، كان مختلفاً، وقلّة منهم اختارت السفر إلى الخارج هرباً من عدسات الباباراتزي التي لا ترحمهم من شائعات الزواج، التي تحرجهم، أو هرباً من الرقابة المشدّدة في إسطنبول. فكيف أمضى نجوم تركيا إجازة عيد الفطر المبارك؟

السلطانة نوربانو تُمضي أوّل يوم عيد مع عائلة خطيبها المغني مراد دالكيليتش

أمضى المغني التركي الوسيم مراد دالكيليتش أول أيام عيد الفطر المبارك وعائلته مع خطيبته الممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربان. فبعد اتفاقه مع خطيبته ميرفي على أن يكون حفل زفافهما مساء 24 آب في قصر السلطانة عديلة، اختار أول أيام عيد الفطر المبارك لأداء مراسم طلب يدها مع عائلته، حسب التقاليد التركية، فزارها في منزلها، وطلب يدها من عائلتها، وأمضى أيام العيد معها.

وكان الثنائي مراد دالكيليتش وميرفي بولوغور قد انفصلا عن بعضهما لـ5 أشهر، ثمّ عادا إلى بعضهما، وتصالحا، وقررا مفاجأة الجميع بموعد زواجهما السريع والقريب جداً.

وتعتقد ميرفي بأنها قد تختار في ليلة زفافها فستاناً أبيض بسيطاً وأنيقاً، على أن تضع تاجاً من الورد الأبيض الطبيعي على رأسها. ومن المقرر أن يكون حفل الحنة مساء 18 آب.

مهند وخطيبته باشاك ديزير يمضيان إجازة العيد خارج تركيا

شوهد النجم التركي الأشقر كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وخطيبته مصمّمة الأزياء باشاك ديزير في مطار مصطفى كمال أتاتورك، في ليلة العيد، وهما يهمّان بالسفر إلى خارج تركيا. وعندما سألته وسائل الإعلام التركية عن البلد المتوجّهين إليه معاً لقضاء إجازة العيد، أجابها كيفانش بغموض: "ذاهبان إلى حيث ستقودنا أقدامنا".

سمر وزوجها المغني كينان دوغلو يمضيان إجازة العيد والصيف في أمريكا

عبّرت بيرين سات الشهيرة بسمر التي ينتظرها الجمهور بشغف في شخصيّة السلطانة "كوسيم"، في شهر أيلول المقبل، عن استيائها مراراً من رصد صحافة الباباراتزي لإجازتها الخاصة في تركيا وبودروم. وقد قرّرت قضاء إجازة آخر أيّام العيد والصيف لشهر كامل في منزلها الخاص في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا.

نجوم (حريم السلطان) يقضون أول يوم عيد معاً

أما نجوم المسلسل التاريخي (حريم السلطان): أراس بولوت أنيملي الشهير بالأمير بايزيد، وأنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم، ونور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، وسلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة، وسيلين أوزتورك الشهيرة بألفت خانم، وسارب أكايا الشهير بأتماجا، وسيركان ألتونوراك، وبيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونوسا، فقد أمضوا أول أيام عيد الفطر المبارك معاً في تركيا، ونشروا صورة جماعية لهم على "إنستغرام".

الثنائي خديجة شنديل وعريسها بوراك يتسوّقان للعيد

شوهد الثنائي الممثلة خديجة شنديل الشهيرة بديلا هانم وعريسها بوراك ساياشار الشهير بالطبيب بيترو في (حريم السلطان) يتسوّقان للعيد من (زورلو سنتر) في إسطنبول قبل حلول العيد بيوم واحد، ثمّ تناولا الغداء مع أصدقاء لهم استعداداً لإجازة عيد الفطر المبارك.

والثنائي في إجازة شهر عسل طويلة، وهما لم يقرّرا العمل بعد في أيّ عمل سينمائيّ أو تلفزيونيّ جديد.

السلطانة مريم سعيدة بتمضية أول عيد مع ابنها علي ديمير

وعبّرت الممثلة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم عن سعادتها بتمضية أول عيد فطر مبارك مع ابنها علي ديمير، ونشرت صورتها معه، وكتبت تحتها في حسابها الشخصيّ على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة لمحبّيها وأصدقائها وعائلتها بعيد الفطر المبارك، متمنية للناس جميعاً عيد فطر سعيد، كما عبّرت عن سعادتها بيدي ابنها الصغيرتين الناعمتين.

وقد أمضت بيلين كاراهان وعائلتها إجازة العيد في إسطنبول للراحة والاسترخاء، ولم تسافر.

وقد مضى على غيابها عن الشاشة فترة طويلة، بعد انتهاء عرض مسلسلها التاريخي (حريم السلطان)، إذ تفرّغت لحياتها الأسرية مع زوجها رجل الأعمال بدري جونتاي وابنها الوحيد علي ديمير.

ماهر كارا يأخذ حمّام شمس على شاطئ (بودروم) وحيداً

أما الممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا، فقد ذهب قبل حلول العيد بأيام إلى مدينة بودروم، وشوهد يأخذ حمام شمس وحيداً على الشاطئ بسبب انشغال حبيبته الجديدة الممثلة الشقراء سنيم كوبال الشهيرة بنور في (أسرار البنات) طوال الأسبوع في إسطنبول. وكانا قبل هذه الإجازة قد سافرا معاً في إجازة رومانسيّة إلى إسطنبول، بعد قصّة حب مضى عليها نصف العام، إثر انفصالها عن حبيبها الممثل إبراهيم تشيليكول. وآخر مكان تواجد فيه النجمان كان منزل عائلة كينان أميرزالي أوغلو للتعرّف إلى عائلته عن قرب، مما جعل الصحافة تتوقع زواجهما قريباً.

وعدم ظهوره في إسطنبول في العيد يكشف بقاءه في بودروم لتمضية إجازة العيد فيها، ولم يُعرف إن لحقته سنيم كوبال أم لا.

وقد نجحت معجبة صغيرة بطبع قبلة على خدّه أثناء وجوده على الشاطئ.

بالي بيك يوزع بقلاوة في عيد الفطر المبارك

أمضى الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك أيام عيد الفطر المبارك بتصوير دور البطولة المشتركة إلى جانب صديقه المغني الشهير مراد بوز في فيلم (أخي) مع المخرج ميرت بايكال. وقد قاما معاً بمفاجأة فريق الفيلم بتوزيع بقلاوة عيد الفطر المبارك في أوّل أيام العيد على العاملين بالفيلم البالغ عددهم (50) ما بين ممثلين وفنيين ومارة وسكان موقع التصوير بإسطنبول. وقد عاشا أجواء العيد المرحة بمحبّة مع زملائهم وأهل المنطقة التي يصوّرون فيها طوال أيام التصوير. وبعد تصوير مشاهد الفيلم في (أسوس) و(إسطنبول) سيتمّ تصوير مشاهد أخرى في مدينة أزمير الجميلة.

وقد لاقت لفتة النجمين بوراك أوزجيفيت ومراد بوز اللذين اشتريا البقلاوة بنفسيهما وحملاها ووزّعاها مشياً على الأقدام للعاملين والسكّان بكلّ تواضع استحسان الجميع لأنهما جسّدا روح العيد بمشاعرهما الطيبة وتواضعهما.

تهنئة وقبلة نسيم في عيد الفطر شاهدها 50 ألف في ساعة واحدة

شاهد تهنئة وقبلة الممثلة التركية العشرينية ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في (ليلى) وبميرا في (مدّ وجزر) الذي أنهت تصوير موسمه الثاني قبل أسابيع. وهي نشرتها، وكتبت تحتها (عيد سعيد) لجمهورها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام). وقد شاهدها عدد كبير من المتابعين بلغت نسبتهم 50 ألف شخص في ساعة واحدة فقط.

وتُعدّ ساريناي ساريكايا واحدة من قلّة من النجوم الذين يتبعهم الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويصل عدد متابعيها في موقع (إنستغرام) وحده إلى مليوني معجب ومعجبة من أنحاء العالم كافة. وقد أمضت ساريناي ساريكايا إجازة عيد الفطر في إسطنبول ولم تسافر إلى الخارج.

فريدة تعدّ أكلات العيد التقليدية في منزل والدتها

وأمضت الممثلة التركية الجميلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في (القبضاي)، الذي انتهى عرضه قبل أسابيع، بعد ثلاث سنوات من النجاح، إجازة أول أيام العيد في منزل والدتها هوليا الصيفي خارج إسطنبول مع مؤلفتي مسلسل (القبضاي- كاراداي) اللتين ساعدتاها على إعداد وجبة غداء العيد لعائلاتهن.

ومعروف عن بيرغوزار كوريل إنها زوجة وأمّ مثالية. فهي تتسوّق بنفسها كلّ يوم سبت خضروات وفاكهة عضويّة خالية من الهرمونات، كما تجيد طهو أشهى المأكولات والحلويات التركية والأجنبية لعائلتها في الأعياد والمناسبات والأيام العادية. وقد ابتكرت وصفة كوكيز خاصّة تُقدّم في مقهاها الخاصّ (not just coffee) الذي افتتحته في (جيهانغير) بإسطنبول.

هاكان إيراتيك بطل (أغنية الحب) يمضي إجازة العيد مع طليقته وابنته

وفاجأ الممثل هاكان إيراتيك الوسط الفني التركي بتمضيته إجازة عيد الفطر المبارك مع زوجته السابقة يشيم سالكيم التي انفصل عنها حديثاً بعد 8 سنوات زواج من أجل إسعاد ابنتهما الوحيدة وإضفاء جو الأسرة حولها حتى لا تمضي العيد من دون أحدهما، وحتى لا تشعر بأيّ نقص عاطفي بأيّ شكل من الأشكال. وهو شريك بولنت آينال وبيرغوزار كوريل ببطولة مسلسل (أغنية الحب) الذي تنافَسَ ضمن أحداثه مع بولنت على نيل قلب بيرغوزار. ويحرص هاكان على إبقاء علاقة الصداقة مع يشيم بعد الطلاق حتى يشترك معها في تربية ابنته بطريقة سويّة وصحيحة، من دون أن يختلفا في الأسلوب أو الطريقة الأمثل لتربيتها.