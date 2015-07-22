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بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات قيادات الشرطة

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اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية حركة التنقلات، وتم الإبقاء على اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العام، كما هو، ونقل اللواء منتصر أبو زيد من مديرية أمن الإسماعيلية إلى منطقة وسط الصعيد، ونقل اللواء حسن عبد الحى من مديريتى أمن سوهاج والوادى الجديد إلى قطاع الخدمات الطبية.

وتم نقل اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية من مدرية أمن القليوبية والدقهلية والشرقية إلى رتبة مساعد وزير لمنطقة شرق الدلتا، ونقل اللواء عاطف شعير، من مساعد الوزير للخدمات الطبية إلى مساعد الوزير لقطاع الافراد، ونقل اللواء عادل رشاد من نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى إلى مساعد الوزير لنظم المعلومات.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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