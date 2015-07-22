أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج

Google+ Print
ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج ريهام سعيد تحتفل مع أنصارها بالبراءة من تهمة التعدى على مساعد مخرج
سادت حالة من الفرح بين مؤيدى الإعلامية ريهام سعيد، فور قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وبراءتها من تهمة التعدى على مساعد مخرج المنسوبة إليها.

وردد أنصارالإعلامية ريهام سعيد هتافات: "تحيا .. ومصر اليوم فى عيد.. وكلنا ريهام سعيد"؛ كما قاموا برفع أعلام مصر وارتداء تيشرتات عليها صور ريهام سعيد، فيما علت زغاريد بعض السيدات احتفالاً بالحكم.

وقامت الإعلامية ريهام سعيد بترديد هتاف "تحيا مصر" مع أنصارها فور صدور قرار المحكمة، وشاركت أنصارها الاحتفال ببراءتها.

- براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة الاعتداء بالضرب على مساعد مخرج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر