القبض على المتهمة بقتل طفل زوجها باستخدام مبيد حشرى فى بولاق الدكرور

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهمة بقتل ابن زوجها بمبيد حشرى بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن دفعتها الغيرة لقتل الطفل بإعطائه المبيد فى فمه ثم أعطته العصير فى محاولة لإخفاء جريمتها.

كان اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من المقدم عمرو حافظ نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، يفيد ضبط المتهمة بإعطاء طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مبيد حشرى لقتله بسبب الغيرة من "ضرتها".

وكشفت تحريات الرائد هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بوجود صاحب فرن 44 سنة، وأنه كان متزوجا من ربة منزل 46 سنة، وأنجبت منه فتاة، إلا أنه تزوج من أخرى لرغبته فى إنجاب ذكر، مما أشعل نار الغيرة فى قلبها ورغبت فى الانتقام، وعقب أن أنجبت الزوجة الثانية ذكرا تربصت به من أجل الانتقام من زوجها.

ودلت التحريات أن المتهمة اتفقت مع شاب على الانتقام من زوجها وكانت تستقطبه بإحضار كروت شحن له وإعطائه الأموال، ورغبت فى حرق فرن زوجها أو إجبار الشاب على قتل الطفل إلا أنه رفض فاتفقت معه على إحضار الطفل لتقوم هى بمهمة قتله.

وأفادت التحريات بأن المتهم أحضر لها الطفل 8 شهور فقامت بإعطائه مبيدا حشريا باستخدام حقنة فى فمه ثم أعطته العصير فى محاولة لإخفاء جريمتها إلا أن الطفل انتابته حالة من الإعياء الشديد ودخل المستشفى ولقى مصرعه فى الحال.

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