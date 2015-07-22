مصرع سيدة و3 من أطفالها فى حادث تصادم بطريق الكريمات فى الصف

لقيت ربة منزل مصرعها و3 أطفال نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نصف نقل بسبب السرعة الزائدة بطريق الكريمات بمركز الصف بالجيزة.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمود شوقى مأمور مركز الصف يفيد وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة نتيجة وقوع حادث تصادم ظهر اليوم بطريق الكريمات بمركز الصف وإصابة شخصين نتيجة الحادث تم نقلهما للمستشفى.

وبانتقال المقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث تبين أن الحادث ناتج بسبب السرعة الذائدة، فيما تم رفع آثار الحادث.