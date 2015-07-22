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القبض على عاطل احترف سرقة السيارات بالإكراه فى الوراق

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القبض على عاطل احترف سرقة السيارات بالإكراه فى الوراق القبض على عاطل احترف سرقة السيارات بالإكراه فى الوراق
ألقى رجال مباحث الوراق، القبض على أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، وإعادتها لمالكيها مقابل الحصول على مبالغ، وضبطوا بحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات وكمية من الهيروين.

كانت البداية بتلقى قسم الوراق بلاغا من "هانى.س" - 44 سنة سائق، ومقيم بدائرة القسم ح اتهم فيه مجهولين بسرقة سيارته من شارع ترعة السواحل.

بالفحص وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محيى سلامة مفتش قطاع شمال الجيزة تمكن رجال مباحث القسم برئاسة الرائد محمد أبو القاسم من ضبط "عاطف.ع.ا"عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وسبق اتهامه فى قضايا (سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ومخدارت) آخرها "سرقة بالإكراه" بدائرة قسم إمبابة ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه على ذمة اتهامة فى قضيتين (سرقة بالإكراه) - وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ وباعترافه بارتكاب الواقعة الأخيرة)، تحرر له المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة.

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مصر 365