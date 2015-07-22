تشديدات أمنية بمحكمة التجمع الخامس قبل النطق بالحكم على نظيف بقضية الكسب

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تشديدات أمنية مكثفة أمام باب المحكمة وداخل قاعة المحاكمة قبل النطق بالحكم على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع، حيث اقتصر الحضور على المحامين والصحفيين فقط بعد التاكد من حملهم كارنيهات ممارسة المهنة.

كما شهدت قاعة المحكمة حضورا إعلاميا مكثفا، وحضر الإعلاميين فى الصباح الباكر وظلوا منتظرين انتهاء المحكمة من نظر القضايا العادية، حتى قامت برفع الجلسة لإصدار الحكم .

تعقد الجلسة أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية كلا من المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى.

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