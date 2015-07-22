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ضبط 2 طن رنجة و151 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

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ضبط 2 طن رنجة و151 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا ضبط 2 طن رنجة و151 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا
تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا من ضبط 151 كيلو من اللحوم المجمدة، و2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة تفتيش مكبرة نظمتها المديرية على مدار أسبوع بالتعاون مع مباحث ومديريتى التموين والصحة بالمنيا.

أوضحت دكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى فى تصريحات لها، أن الحملة نجحت فى ضبط 151 كيلو من اللحوم المجمدة بإحدى الثلاجات بمدينة المنيا الجديدة متنوعة ما بين (بيف برجر ـ كفتة بقرى ـ لحوم مفروم ـلانشون ـ سجق) وعدد 2 طن من الرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على كل الكميات وأخذ عينات للتحليل بمعرفة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن هذه الحملات تهدف إلى الحرص على سلامة اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها المخزنة بالثلاجات، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه لما له من أثر بالغ على صحة المواطنين والسلامة العامة.

من جانبه، شدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الجهود واستمرار حملات التفتيش والمرور على الأسواق للوقوف على سلامة المعروض من المنتجات والسلع، ومواجهة عملية الغش والتدليس، وحرصًا على صحة المواطنين والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات التموينية.

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مصر 365

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