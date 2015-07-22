ضبط مسئول المكتب الإعلامى بحزب التحرير لتحريضه على قلب نظام الحكم

ألقى ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، القبض على مسئول المكتب الإعلامى بحزب التحرير ويدعى شريف.ع.ز 45 سنة مقيم قرية الناصرية مركز سمنود حاصل على بكالوريوس علوم لتحريضه على قلب نظام الحكم في مصر ودعوته لإقامة الخلافة الإسلامية فى مصر، ونشر أخبار كاذبة عن الجيش والشرطة، عن طريق جريدة الراية التى تصدر من لبنان وعبر موقع الجريدة الإليكترونى.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المتهم بعد قيامه بنشر أخبار كاذبة عن الجيش والشرطة وعن الأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء، وسب علماء الأزهر ودعوته لإقامة الخلافة الإسلامية فى مصر.

كما كشفت التحريات، عن أن المتهم قضى 11عاما فى لبنان و4 سنوات في فرنسا وعاد إلى مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 وحاول تأسيس حزب التحرير على نظام دينى وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية وتم إلقاء القبض على المتهم وعرضه على أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية للتحقيق معه.

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