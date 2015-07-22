حبس الراقصة «برديس» والمطربة «شاكيرا» بتهم التحريض على الفسق

قررت نيابة العجوزة برئاسة أحمد دبوس، حبس الراقصة برديس والمطربة شاكيرا، المصرييتن أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهن بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة من خلال تقديم رقصات مثيرة بالفنادق الكبرى وبث كليبات خادشة للحياء.

حققت النيابة العامة مع المتهمتين عقب القبض عليهن، بعدما تقدم محامي ببلاغ إلى نيابة العجوزة، يتهم فيه كلا من الراقصة برديس بالتحريض على الفسق من خلال فيديو كليب قامت بتصويره وهو “يا واد يا تقيل”، لتضمنه مشاهد تحث على نشر الرذيلة، وبلاغ آخر يتهم الراقصة شاكيرا المصرية بالتحريض على الفسق من خلال كليبها الكمون لتضمنه مشاهد وإيماءات جنسية تحث على نشر الرذيلة.