مصدر بـ"أمن الجيزة": ترحيل برديس وشاكيرا لقسم العجوزة بعد صدور قرار بحبسهما

قال مصدر أمنى بالجيزة، إن الراقصة برديس والمطربة شاكيرا سيتم نقلهما إلى قسم شرطة العجوزة، حيث صدر قرار من النيابة العامة بحبسهما 4 أيام بتهمة التحريض على الفسق من خلال نشر كليبات على مواقع الإنترنت.

وأفاد المصدر، أن الراقصة والمطربة تم ترحيلهما لحجز النساء بقسم شرطة العجوزة بعد إدانتهما بالاتهامات الموجهة إليهما فى البلاغ المقدم ضدهما بتهم التحريض على الفسق والفجور.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن قسم العجوزة بمجرد إخطاره من النيابة العامة بالقرار الصادر من النيابة العامة يتم ترحيلهما على الفور وإيداعهما حجز قسم شرطة العجوزة.

- عقب حبس بطلة كليب "سيب إيدى".. بلاغان يتهمان شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق.. النيابة تطلب تحريات الآداب وصحيفة الحالة الجنائية.. ومقدم البلاغ: "الكمون" و"ياواد ياتقيل" بهما إيحاءات تنشر الرذيلة

- النيابة تطلب تحريات "الآداب"حول اتهام شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق

- بالصور.. القبض على الراقصتين شاكيرا وبراديس بتهمة التحريض على الفسق

- نيابة العجوزة تحقق مع "براديس" و"شاكيرا" لاتهامهما بالتحريض على الفسق

- بالصور.. تفاصيل ضبط الراقصتين "شاكيرا" و"برديس" بتهمة التحريض على الفسق.. التحريات: ما يقدماه ليس فنا وهدفه جمع المال والشهرة..وتؤكد: تصرفاتهما تساعد فى نشر العرى.. والمتهمتان:"اللى مش عاجبه ميتفرجش"

- صاحب بلاغ برديس وشاكيرا: الانفلات الأخلاقى الدافع وراء اتهامى لهما

- وصول برديس وشاكيرا نيابة العجوزة للتحقيق معهما فى التحريض على الفسق