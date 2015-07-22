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مصدر بـ"أمن الجيزة": ترحيل برديس وشاكيرا لقسم العجوزة بعد صدور قرار بحبسهما

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مصدر بـ"أمن الجيزة": ترحيل برديس وشاكيرا لقسم العجوزة بعد صدور قرار بحبسهما مصدر بـ"أمن الجيزة": ترحيل برديس وشاكيرا لقسم العجوزة بعد صدور قرار بحبسهما
قال مصدر أمنى بالجيزة، إن الراقصة برديس والمطربة شاكيرا سيتم نقلهما إلى قسم شرطة العجوزة، حيث صدر قرار من النيابة العامة بحبسهما 4 أيام بتهمة التحريض على الفسق من خلال نشر كليبات على مواقع الإنترنت.

وأفاد المصدر، أن الراقصة والمطربة تم ترحيلهما لحجز النساء بقسم شرطة العجوزة بعد إدانتهما بالاتهامات الموجهة إليهما فى البلاغ المقدم ضدهما بتهم التحريض على الفسق والفجور.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن قسم العجوزة بمجرد إخطاره من النيابة العامة بالقرار الصادر من النيابة العامة يتم ترحيلهما على الفور وإيداعهما حجز قسم شرطة العجوزة.

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