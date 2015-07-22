أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"أمن الجيزة": القبض على "نظيف" فور تسلم الحكم بسجنه 5 سنوات

Google+ Print
مصدر بـ"أمن الجيزة": القبض على "نظيف" فور تسلم الحكم بسجنه 5 سنوات مصدر بـ"أمن الجيزة": القبض على "نظيف" فور تسلم الحكم بسجنه 5 سنوات
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن قوة من الإدارة العامة للمباحث وتنفيذ الأحكام ستتحرك لإلقاء القبض على أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعد صدور حكم بسجنه 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع وذلك فور تسلمهم قرار الحكم من النيابة العامة، حيث إن مقر إقامة نظيف يقع بمدينة الشيخ زايد التابع لقطاع أكتوبر، وسيتم التوجه إلى المنزل لضبطه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم، قضت اليوم بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و613 ألف جنيه، فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، فيما استفاد كل منهم فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.

مصدر قضائى: الحكم على "نظيف" بالسجن 5 سنوات حضوريا وليس غيابيا

بالفيديو.. لحظة الحكم على أحمد نظيف بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليون جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك