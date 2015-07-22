مصدر بـ"أمن الجيزة": القبض على "نظيف" فور تسلم الحكم بسجنه 5 سنوات

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن قوة من الإدارة العامة للمباحث وتنفيذ الأحكام ستتحرك لإلقاء القبض على أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعد صدور حكم بسجنه 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع وذلك فور تسلمهم قرار الحكم من النيابة العامة، حيث إن مقر إقامة نظيف يقع بمدينة الشيخ زايد التابع لقطاع أكتوبر، وسيتم التوجه إلى المنزل لضبطه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم، قضت اليوم بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و613 ألف جنيه، فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، فيما استفاد كل منهم فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.

مصدر قضائى: الحكم على "نظيف" بالسجن 5 سنوات حضوريا وليس غيابيا

بالفيديو.. لحظة الحكم على أحمد نظيف بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليون جنيه