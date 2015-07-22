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أحمد رفعت لـ في الجول: لم أتأخر عن إنبي يوما.. ورغبتي الآن هي الزمالك

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طلب أحمد رفعت جناح إنبي من إدارة ناديه الموافقة على رحيله إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مساواة بزملائه صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا".

الزمالك تقدم بعروض رسمية لضم صالح جمعة وكهربا ورفعت من إنبي. وانتقل الأول إلى الأهلي.

وأرسل إنبي موافقته للزمالك على التفاوض بشأن كهربا، ولايزال ينتظر رأي الجهاز الفني في الاستغناء عن رفعت.

وقال رفعت لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "أرغب في الانضمام للزمالك، وهذا حلمي الذي أسعى إلى تحقيقه".

وتابع "أنا من أبناء إنبي، ولم أتأخر يوما عن أي نداء لفريقي. ولكنني أتمنى المساواة بزملائي الذين سمحت لهم الإدارة بتحقيق أحلامهم".

وأكمل "سأجتمع بإدارة إنبي خلال الساعات المقبلة، من أجل إقناعهم بالموافقة على رحيلي".

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