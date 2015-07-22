"الكهرباء" تخاطب البابا تواضروس بقرار إلغاء إعفاء الكنائس من الفواتير

حصل "اليوم السابع" على خطاب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الموجه إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يطالبه فيه بضرورة تركيب الكنائس عدادات كهرباء مسبقة الدفع، وكذلك كل دور العبادة والمساجد.

وقال الدكتور محمد شاكر فى الخطاب "تطبيقا لتكليفات رئيس الجمهورية، الذى وجه بتركيب عدادات مسبقة الدفع فى دور العبادة، وبناء على الاجتماع الذى عقده فى منتصف يونيو، تم إبلاغ شركات توزيع الكهرباء بأن ترسل مطالبات الفواتير لدور العبادة والجهات المختصة بعد الانتهاء من أعمال تركيب العدادات، مطالبًا البابا تواضروس بتطبيق التكليفات التى أمر بها رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية أن البابا تواضروس أبلغ ممثلى الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية بالقرار الذى سيتم تعميمه على كافة الكنائس المصرية.

فى سياق متصل، أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنائس كانت معفاة من دفع الفواتير، ولكنها ستطبق تعليمات الوزارة بعد الخطاب الأخير.



>