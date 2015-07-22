للنساء فقط.. الوراثة أحد عوامل إصابتك بتكيس المبايض

تكيس المبايض أحد الأمراض التى تصيب عددا كبيرا من النساء نتيجة عوامل وأسباب عديدة منها السمنة والوارثة ووجود تاريخ مرضى بالعائلة، مما يزيد من فرص الإصابة بتكيس على المبايض.

وحول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن تكيس المبايض أكثر الأمراض الهرمونية شيوعا بالوطن العربى من حيث الإصابة بين السيدات والبنات بداية من عمر العشرينات والثلاثينيات.

ويستكمل د.عمرو قائلا "عادة تشتكى المرأة من عدم انتظام الدورة الشهرية لمدة شهر أو شهرين، وعندما تأتى يصاحبها حدوث نزيف شديد وظهور شعر زائد بأماكن بالجسم مثل الذقن والصدر والظهر وكذلك البدانة".

وتابع د. عمرو قائلا "غالبا تلعب الوراثة دورا مهما فى إصابة المرأة بتكيس المبايض، نظرا لوجود تاريخ مرضى بالأسرة، كما تزيد فرص تعرضها لتأخر الحمل وكذلك الإجهاض المتكرر".

وأضاف د.عمرو قائلا "تتعدد طرق تشخيص تكيسات المبيض، فهناك فحص بالموجات الفوق صوتية الفحص الإكلينكى الذى يعتمد على ملاحظة حب الشباب والبدانة وعدم اتنظام الدورة الشهرية، وظهور شعر زائد بالذقن، بينما الفحص الهرمونى يعتمد على قياس هرمون الذكورة وهرمونى lh fsh".