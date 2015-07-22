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الإمام الأكبر يدعو كبار علماء السنة والشيعة للاجتماع فى الأزهر

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الإمام الأكبر يدعو كبار علماء السنة والشيعة للاجتماع فى الأزهر الإمام الأكبر يدعو كبار علماء السنة والشيعة للاجتماع فى الأزهر
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى الحلقة الأخيرة من برنامجه الرمضانى كبار علماء السنة وفضلاء علماء الشيعة، للاجتماع بالأزهر والجلوس على مائدة واحدة؛ لإصدار فتاوى من المراجع الشيعية ومن أهل السنة تُحرِّم على الشيعى أن يقتل السنى وتُحرِّم على السنى أن يقتل الشيعى، وتعزز ثقافة التعايش والسلام.

وأكد "الطيب" فى بيان له اليوم أن الحلقات التى سجلها خلال شهر رمضان عن فضل الصحابة وعدالتهم وعصمة الأنبياء ونظرية الإمامة، هدفها المكاشفة والمصارحة البعيدة عن المجاملات؛ لوأد الفتن المذهبية والطائفية وإيقاف شلالات الدم التى تجرى فى المنطقة، وإنقاذ الأمة مما نصبه لها المتآمرون والمخططون، وندفع ثمنه من دمائنا وأرواحنا كل يوم بل كل ساعة، سائلا الله تعالى أن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

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مصر 365