نيابة العجوزة تواجه "برديس" و"شاكيرا" بكليبى "الكمون" و"ياواد ياتقيل"

تواجه نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس الراقصة برديس وشاكيرا المتهمتين بالتحريض على الفسق بكليبى "ياواد ياتقيل" و"الكمون"، وأكدت المتهمتان أنهما من ظهرتا بالكليبين.

ويواجه كريم رستم وكيل أول نيابة العجوزة شاكيرا وبرديس بتهم التحريض على الفسق ونشر الرذيلة وفعل فاضح.

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