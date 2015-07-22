فى عيد ميلادها رقم الـ 66 «ميريل ستريب» أيقونة التمثيل التي أحبها «أوباما»

تقرير_ مصطفى حمزة

” أحبها. ويعر ف ذلك زوجها وزوجتي ميشيل، ولا استطيع فعل شيء بذلك” بتلك الكلمات عبر الرئيس الآمريكى باراك أوباما عن غرامه بأسطورة فن التمثيل “ميريل ستريب”،التى تحتفل اليوم 22ي وليو بعيد ميلادها السادس والستون ، وذلك قبل أسبوع من طرح أحدث أفلامها “استعدوا من أجل ريكى _ GET READY FOR RICKi”.

ميريل التى منحها أوباما ميدالية الحرية “أعلى تكريم أمريكى “و يعتبرها النقاد أعظم ممثلة على قيد الحياة فى العالم ، اسمها بالكامل “ماري لويس ستريب”،وولدت يوم 22 يونيو عام 1949م في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية, لأب صيدلي يُدعي “ويليام هاري ستريب” وأم فنانة تشكيلية تُدعي “ماري وولف”، “. “ميريل” بدأت مشوارها الفنى عاشقة لفن الآوبرا قبل حصولها علي بكالوريوس في الدراما من جامعة (فاسار_Vassar) عام 1971م ،وإكتشافها لقدراتها المدهشة كممثلة خلال الدراسة بمدرسة (Yale_ييل) للدراما.

(أول أوسكار)

شهد عام 1977 البداية الحقيقية لللمثلة “ميريل ستريب” من خلال فيلم “جوليا”، وعلي الرغم من كونه لم يحقق لها الحلم في الشهرة والنجومية إلا أن فيلمها الثاني عام 1978م بعنوان “صائد الغزلان” ،والذى شاركها بطولته النجم روبرت دى نيرو،وخطيبها الأول الفنان الراحل “جون كازل”،كان بمثابة البداية الحقيقية لمشوارها الفني خاصةً عقب ترشيحها لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن هذا الفيلم، والطريف هنا أنه في سبتمبر من نفس العام تزوجت من النحات “دون غومر”، وأنجبت منه أربعة أبناء هم “هنري” عام 1979م و”ماري ويلا” عام 1983م و”جريس جومر_التى تشا ركها بطولة قيلمها المقبل وتلعب دور إبنتها ايضا ” عام 1986م و”لويزا جاكوبسون” عام 1991م.في عام 1979م حصلت “ستريب” لأول مرة علي جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة ثانوية عن فيلم “ كرامر ضد كرامر_Kramer vs. Kramer” أمام الفنان “داستن هوفمان”، وكان رصيدها الفني في ذلك الوقت لم يتعد سوي ثلاثة أفلام فقط.

بلغ عدد مرات ترشح الأمريكية “ميريل ستريب” لجائزة الأوسكار 15 ترشيح، لكنها فازت بالجائزة ثلاث مرات فقط، الأولى كأفضل ممثلة ثانوية عام 1979م عن دورها في فيلم “كرامر ضد كرامر”، والثانية كأفضل ممثلة رئيسية عام 1982م عن دورها في فيلم “اختيار صوفي”، بينما فرزت بها للمرة الثالثة كأفضل ممثلة عن فيلم “المرأه الحديدية” عام 2011م.

كما تم ترشيحها لجائزة جولدن جلوب 25 مرة وفازت بها سبع مرات، ولجائزة الكرة الذهبية 16 مرة وفازت بها ثلاث مرات، بالإضافة إلي جائزة الجماهير الأمريكية ست مرات.