«محلب» للمستثمرين الايطاليين : لا تقلقوا من البيروقراطية المصرية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وأنه لا يوجد حل آخر من أجل زيادة معدل النمو فى مصر، قائلا: “لا يوجد شعار فى مصر حاليا سوى أن نكون أو لا نكون.. ومصر اختارت أن تكون”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع كبار المستثمرين باتحاد صناعة السيارات فى تورينو بإيطاليا، اليوم الأربعاء، أن هناك علاقات قوية بين مصر وإيطاليا، ولا يجب على الإيطاليين القلق من البيروقراطية، قائلا: “إننا اخترنا أن نكون وأن نتعاون مع أصدقائنا، ولدينا العديد من الفرص الاستثمارية فى كل المجالات ونحتاج إلى الخبرات والمساعدات الإيطالية فى المجالات التكنولوجية ومجالات متعددة أخرى”.

وخاطب محلب ممثل كبرى الشركات الإيطالية فى مجال المقاولات والطرق بالقول: “حاول أن تتوجه بشركتك وعمالك إلى مصر فورا، ولتبدأ من الغد، ونحن نحتاج إلى كل الخبرات فى هذا المجال، خصوصا أننا لدينا مخططات لبناء شبكات كبيرة من الطرق فى كل أنحاء مصر، والطرق هامة جدا لمصر”، داعيا المستثمر الذى طالب بتوضيح إمكانات مصر، والفرص الاستثمارية بها والاحتياطات الأمنية، إلى عدم التردد فى اتخاذ كل الإجراءات لنقل مشروعاته إلى مصر التى تتميز بالاستقرار والفرص الاستثمارية الطموحة، وأيضا القضاء على البيرقراطية وسحقها لتوفير مناخ استثمارى طموح ومريح.

وقال إن مصر تحتاج التكنولوجيا فى كل القطاعات، وليس فقط فى قطاع صناعة السيارات، ولكن فى قطاعات الإنشاءات والزراعة، مطالبا المستثمرين الإيطاليين بضخ استثمارات فى مصر، موضحا أن مصر فى عام واحد فقط استطاعت إنشاء ثلاثة آلاف و400 كم من الطرق، واتخاذ العديد من الخطوات لتشجيع الاستثمارات، وأن الحكومة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص والعام.

وأضاف: “مصر مستقرة، ولدينا خارطة طريق سياسية، ومصر سيكون لدينا برلمان قبل نهاية العام الحالى لتكمل خارطة الطريق، بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية”، موجها الدعوة إلى إيطاليا بأن تفكر فى بناء العديد من المدارس الإيطالية فى مصر لتعليم المصريين كل ما يتعلق بالصناعة، وخصوصا صناعة السيارات، مؤكدا أن جينات المصريين تحمل السلام والمحبة وقبول الآخر، وأن المصرى يتعايش مع الآخر سواء كان مسلما أو مسيحيا.

أ ش أ