بالصور..«السروي» يكرم أوائل الثانوية العامة بالسويس

كرم اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم بقصر الثقافة أبناء السويس أوائل الثانوية العامة بقسمي علمي العلوم والرياضة والقسم الادبي وعددهم 30 طالبا وطالبة وذلك بقصر ثقافة السويس بحضور القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء أمور الأوائل بمنحهم شهادات تقدير وميدلية المحافظة التذكارية تشجيعا و تحفيزا لتفوقهم .

وطالب المحافظ الأوائل بالاستمرارفي التفوق من أجل مصر حتي يستفيد منهم المجتمع مؤكدا علي الاوائل بانهم قادة المستقبل وعلماء الغد ، وفي نهاية الاحتفال التقط المحافظ الصور التذكارية مع الاوائل وأولياء أمورهم فرحين بالنجاح والتفوق .

حضر التكريم عبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم وسلمى الشاعروكيل مديرية التعليم ومصطفي الزغبي مدير عام التعليم العام ومجدي عبد السلام وقيادات التعليم بالسويس ومديري الادارات التعليمية والأوائل وأولياء أمورهم وأسرهم.