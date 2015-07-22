أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع طفل وإصابة 4 في حادث سير بسوهاج

Google+ Print
مصرع طفل وإصابة 4 في حادث سير بسوهاج مصرع طفل وإصابة 4 في حادث سير بسوهاج

حادث سير

لقي طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بناحية طهطا بسوهاج.

تقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع بناحية الشيخ زين الدين – دائرة المركز.
> بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 689 ج د ح قيادة المدعو علي محمد علي 40 سنة أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنقلابها بالترعة المجاورة للطريق .
> ونتج عن الحادث وفاة الطفل جمال ياسر محمد سن عام ونصف وإصابة كل من :- (قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر والبطن وكسر بالضلوع وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، و شيماء محمد علي 25 سنة بكدمات متفرق بالجسم ،و منال محمود السيد 25 سنة ربة منزل باشتباه كسر بالفقرات العنقيه والظهرية ، و فتحية محمد محمد 35 سنة باشتباه نزيف داخلي وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي) والجميع يقيمون بناحية شطوره – دائرة المركز من مستقلي السيارة .
> بسؤال والد المتوفي المدعو ياسر محمد محمد 38 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية ،و تحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا