مصرع طفل وإصابة 4 في حادث سير بسوهاج

لقي طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بناحية طهطا بسوهاج.

تقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع بناحية الشيخ زين الدين – دائرة المركز.

> بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 689 ج د ح قيادة المدعو علي محمد علي 40 سنة أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنقلابها بالترعة المجاورة للطريق .

> ونتج عن الحادث وفاة الطفل جمال ياسر محمد سن عام ونصف وإصابة كل من :- (قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر والبطن وكسر بالضلوع وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، و شيماء محمد علي 25 سنة بكدمات متفرق بالجسم ،و منال محمود السيد 25 سنة ربة منزل باشتباه كسر بالفقرات العنقيه والظهرية ، و فتحية محمد محمد 35 سنة باشتباه نزيف داخلي وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي) والجميع يقيمون بناحية شطوره – دائرة المركز من مستقلي السيارة .

> بسؤال والد المتوفي المدعو ياسر محمد محمد 38 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية ،و تحرر عن ذلك محضر بالواقعة.