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حملة أمنية موسعة لضبط مخالفات سيارات الأجرة ببورسعيد

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حملة أمنية موسعة لضبط مخالفات سيارات الأجرة ببورسعيد حملة أمنية موسعة لضبط مخالفات سيارات الأجرة ببورسعيد

22 يوليو 2015 | 2:34 مساءً

 

أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بشن حملة مرورية مكبرة تستهدف ضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها، خاصة التى يتركبها سائقى السيارات الإجرة فى بورسعيد وذلك فى ضوء تضرر عدد من السادة المواطنين من امتناع بعض سائقى السيارات الإجرة عن توصيلهم وقيام البعض الأخر بعدم الإلتزام بالتسعيرة المقررة .

و قامت إدارة مرور بورسعيد بحملة مكبرة قادها العميد محمد درويش – مدير ادارة مرور بورسعيد والرائد حسن السخرى – رئيس مباحث المرور  تركزت بأحياء “المناخ – الزهور – الشرق” .

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (86) حالة امتناع عن التحميل و (32) حالة اجرة زائدة (تم سحب رخصة القيادة ويوقع عقوبة على قائد السيارة بغرامة تتراوح من 300 الى 1500 جنية) كما قام ضباط وافراد ادارة مرور بورسعيد بلصق مايقرب من (700) ملصق لتسعيرة الإجرة على زجاج السيارات والتشديد على قائدى السيارات الإجرة بالإلتزام بالتسعيرة المقررة وعدم نزع الملصق منعا لتعرضهم للمسائلة القانونية .

كما قام ضباط ادارة المرور بحث السادة المواطنين مستقلى السيارات الإجرة على الإبلاغ عن ارقام اى سيارة اجرة تخالف التسعيرة المقررة او يمتنع عن التوصيل .

وأمر اللواء  فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين  وكلف إدارة مرور بورسعيد بتشديد الرقابة على كافة المخالفات المرورية بمختلف انواعها واستكمال لصق ملصقات التسعيرة على جميع السيارات الإجرة .

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

 

2015-07-22

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