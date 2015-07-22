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السفير المصري : لبنان بحاجة إلى الاستقرار والتماسك لمواجهة تفشي الإرهاب

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السفير المصري : لبنان بحاجة إلى الاستقرار والتماسك لمواجهة تفشي الإرهاب السفير المصري : لبنان بحاجة إلى الاستقرار والتماسك لمواجهة تفشي الإرهاب

السفير المصري بلبنان

صرح  الدكتور محمد بدر الدين زايد  السفير المصري في لبنان عقب لقائه مع الرئيس السابق ميشال سليمان بأنه تم مناقشة الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة، موضحاً أنه تم مناقشة الظاهرة الأشد خطورة والتحدي الأكبر الذي يواجه منطقتنا وهو ظاهرة تفشى الإرهاب، مؤكدًا على موقف وهو أن دقة الوضع الإقليمى الآن وخطورته تقتضى أن يتماسك لبنان الآن وأن يتم تفعيل العمل الحكومى وأن تتمكن اللبنانية من القيام بعملها لخدمة الشعب اللبناني وحمايته فى هذه الظروف الصعبة.

وأكد “زايد” على موقف مصر الثابت من الحفاظ على لبنان بصيغته الراهنة وضرورة انهاء الفراغ الرئاسى ، وأن لبنان بحاجة إلى استقرار ، لأن صيغة لبنان وتعايشها هى الصيغة الأقرب إلى الصيغة المصرية وللتمازج المسلم المسيحى ، وهذه الصيغة ضرورية لاستقرار المنطقة وللحفاظ على الأمن القومى العربى.

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