السفارة المصرية في كندا تحتفل بثورة 23 يوليو

أقامت سفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا يوم 20 يوليو 2015, احتفالها بالعيد القومي المصري وذلك بمقر دار سكن السفير المصري بالعاصمة الكندية، حيث شهد الحفل عددا من كبار المسئولين بالحكومة الكندية, وأعضاء البرلمان والإعلاميين الكنديين, وحشد من سفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية والملحقين العسكريين المعتمدين لدي أوتاوا, إضافة إلي ممثلي الجالية المصرية من مختلف المدن الكندية وفي مقدمتهم نيافة الأنبا/ اكليمندوس الأسقف العام للأقباط الأوروثوذوكس بشرق كندا.

وألقى السفير معتز زهران سفير مصر بكندا, كلمة تحدث فيها عن أهمية المرحلة التي تشهدها مصر حالياً, والتي تأتي عقب ثورتين عبر خلالهما المصريون عن رغبتهم في إرساء نظام ديمقراطي راسخ علي أساس مبدأ المواطنة ويعمل علي إحداث نقلة نوعية في مسار ركاب التطور والتقدم, مشيراً إلي أن المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس الماضي, وكذا قرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة من أبرز علامات هذا التطور.

وأشار السفير المصري إلي أهمية العلاقات بين مصر وكندا خاصة وهما يقفان في خندق واحد ضد قوي الإرهاب والتطرف ويعملان معاً علي استعادة الاستقرار في المنطقة. وتم خلال الحفل تقديم كلمة مختصرة عن مشروع قناة السويس الجديدة, وكذا عرض فيلم تسجيلي عن المشروع لاقى اهتمام المسئولين الكنديين والسفراء الأجانب الذين أعربوا عن إعجابهم بقدرة السواعد المصرية علي انجاز هذا العمل الضخم خلال عام واحد, وعن تقديرهم للأهمية الإستراتيجية العالمية لهذا المشروع. وقدم فريق فني غنائي مكون من أعضاء الجالية المصرية في كندا مقتطفات غنائية متنوعة شملت عدداً من الأغاني الوطنية والتراثية المصرية التي لاقت صدى طيباً لدى الحضور من المصريين والأجانب.