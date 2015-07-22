صندوق الزواج يطلق خدمة جديدة لمتعامليه

أطلقت مؤسسة صندوق الزواج خدمة جديدة من الخدمات المتميزة لعملائها بعنوان "حياكم" تهدف من خلالها لتقدير وتشجيع فئات معينة من المتعاملين وذلك بمنحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم في صالة خدمة المتعاملين.

يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لرفع مستوى رضا المتعاملين عبر تطبيق أفضل الممارسات التي تكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع متعامليها وتحقيق رؤيتها كمؤسسة اجتماعية رائدة على المستويين العربي والإقليمي وسعيها للتميز وتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها.

تأتي خدمة " حياكم " لتحسين مراكز خدمة المتعاملين ورفدها بكل ما من شأنه أن يعلي من الحصول على رضا المتعاملين وتخطي توقعاتهم.

وتعتبر "حياكم" خدمة متميزة لمتعاملي الصندوق من "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحاملي بطاقة أبشر" إذ يتولى خلالها الموظفون عددا من المهام والمسؤوليات يقومون فيها بدور الوسيط بين المتعاملين والموظفين لتسهيل الإجراءات المطلوبة ومنها إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة ويسر.

ويقدم موظفو الخدمة التسهيلات اللازمة و في أسرع وقت ممكن والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الصندوق وشرح جميع التفاصيل وإرشادهم نحو الموظفين من ذوي الاختصاص من أجل تقديم الخدمة المطلوبة.

وتتوفر الخدمة حاليا في صالة خدمة المتعاملين في المقر الرئيسي في أبوظبي وفرع الصندوق في دبي.

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