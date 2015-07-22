براديس تطالب حرس المحكمة بدخول الحمام.. وتؤكد: "هيحبسونى زى رضا الفولى"

دخلت الراقصة براديس فى نوبة بكاء عقب وصولها محكمة شمال الجيزة برفقة المطربة المصرية شاكيرا، حيث تواجهان اتهامات التحريض على الفسق ونشر الرذيلة وفعل فاضح.

وعقب وصولها لسرايا النيابة طلبت الراقصة براديس من حرس المحكمة دخول الحمام، وكانت مرتدية بدلة رقص مغطاة بإسدال، وظهرت عليها علامات الخوف والقلق، وقالت لمحاميها "هيحبسونى زى رضا الفولى" فى إشارة منها إلى بطلة كليب سيب إيدى.

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