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بالفيديو – سواريز يتغلب على جيرارد في لقاء برشلونة ولوس أنجلوس جالاكسي

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بالفيديو – سواريز يتغلب على جيرارد في لقاء برشلونة ولوس أنجلوس جالاكسي بالفيديو – سواريز يتغلب على جيرارد في لقاء برشلونة ولوس أنجلوس جالاكسي

(إفي): حقق برشلونة انتصارا سهلا ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك على حساب لوس أنجلوس جالاكسي صباح يوم الأربعاء.

وعلى روز بول بمدينة باسادينا (كاليفورنيا) لم يجد برشلونة، بطل الدوري الإسباني وأوروبا، أي صعوبة في هزيمة منافسه لوس أنجلوس جالاكسي، بطل الدوري الأمريكي، بهدفين مقابل هدف وسط حضور 85.000 مشجع.

أحرز هدفي الفريق الكتالوني المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز (ق45) ولاعب الوسط الشاب سيرجي روبرتو (ق56)، بينما أحرز تومي ماير هدف الشرف للفريق الأمريكي في الرمق الأخير من المباراة (91) إثر ضربة رأسية.

وشهدت المباراة إجراء كلا المدربين تغييرات عديدة حيث أجرى مدرب الفريق الأمريكي، بروس أرينا، تسعة تغييرات دفعة واحدة بينما أقحم لويس إنريكي عشرة لاعبين.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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